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Haberler Galeri Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:51

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın eski yarışmacılarından Elif Şadoğlu, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'a katılarak adından bahsettiren Elif Şadoğlu yeni imajı ve son haliyle sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel sporcu Şadoğlu, evliliğe ilk adımı attı. İnanılmaz değişimiyle ağızları açık bırakan ünlü isim nişanlandı. Survivor Elif Şadoğlu, sevgilisinin kucağında böyle poz verdi. İşte Elif Şadoğlu'nun nişanlısı...

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

Son günlerde Survivor yarışmacılarının son görüntüsü sosyal medyada merak konusu oldu. En çok araştırılan isimlerden biri de Elif Şadoğlu. Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etmişti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katılmıştı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

Elif Şadoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarından ardından öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı. İmajını da değiştiren ünlü sporcunun son hali ağızları açık bıraktı.

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Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

Sarı rastalı saçlarını siyahata boyatan Elif Şadoğlu'nun yeni görüntüsüne takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

1992 doğumlu olan Elif Şadoğlu, şu günlerde hayatının en özel günlerini yaşıyor.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

Güzel sporcu sosyal medya hesabından sevgilisiyle özel anlarını yayınladı.Mutluluğunu paylaşan güzel sporcuya tebrik mesajları yağdı.

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