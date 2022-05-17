Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:30
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:51
Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın eski yarışmacılarından Elif Şadoğlu, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'a katılarak adından bahsettiren Elif Şadoğlu yeni imajı ve son haliyle sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel sporcu Şadoğlu, evliliğe ilk adımı attı. İnanılmaz değişimiyle ağızları açık bırakan ünlü isim nişanlandı. Survivor Elif Şadoğlu, sevgilisinin kucağında böyle poz verdi. İşte Elif Şadoğlu'nun nişanlısı...