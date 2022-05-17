Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı! Sevgilisinin kucağında poz verdi!

Son günlerde Survivor yarışmacılarının son görüntüsü sosyal medyada merak konusu oldu. En çok araştırılan isimlerden biri de Elif Şadoğlu. Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etmişti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katılmıştı.