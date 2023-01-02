Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:09

Estetikle değişen şarkıcı Ceylan dekoltede de cesur! Şarkıcı Ceylan derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile yaktı geçti!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali dudak uçuklatıyor. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan son olarak sahne tarzı ile sosyal medyaya damga vurdu. Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara Ceylan da katıldı. Derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile cesaretini konuşturan Ceylan'ın yılbaşı şıklığı sosyal medyayı salladı. İşte dekoltede de iddialı şarkıcı Ceylan'ın derin göğüs dekolteli halleri...