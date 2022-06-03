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Haberler Galeri Estetikli güzel Hande Erçel'den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:16

Estetikli güzel Hande Erçel'den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde adından en sık bahsedilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Instagram'da en çok takip edilen Türk kadın oyuncu olan Erçel'in, özel hayatındaki gelişmeler de hayranları tarafından yakın mercek altına alınıyor. Kısa bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran ve ilişkiyi doğrulayan Hande Erçel, son olarak Instagram'dan paylaştığı makyajsız pozuyla olay yarattı. Estetikli güzel, sıfır makyaj haliyle takipçilerini şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız o pozu!

Estetikli güzel Hande Erçel’den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, her açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor.

Estetikli güzel Hande Erçel’den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Estetikli güzel Hande Erçel’den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Güzel oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Estetikli güzel Hande Erçel’den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin'den ayrılmış ve gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

Estetikli güzel Hande Erçel’den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!

Özel hayatındaki gelişmelerle magazinin gözde isimleri arasında yer alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Elle ödül töreninde dikkatleri üzerine çekmişti.

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