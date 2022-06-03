Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
16:16
Estetikli güzel Hande Erçel'den makyajsız paylaşım! Güzel oyuncunun sıfır makyaj paylaşımı şaşkınlık yarattı!
Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde adından en sık bahsedilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Instagram'da en çok takip edilen Türk kadın oyuncu olan Erçel'in, özel hayatındaki gelişmeler de hayranları tarafından yakın mercek altına alınıyor. Kısa bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran ve ilişkiyi doğrulayan Hande Erçel, son olarak Instagram'dan paylaştığı makyajsız pozuyla olay yarattı. Estetikli güzel, sıfır makyaj haliyle takipçilerini şaşırttı. İşte Hande Erçel'in makyajsız o pozu!