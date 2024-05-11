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Haberler Galeri Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 14:36

Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül inanılmaz değişimi ile sosyal medyayı salladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye'nin son halini gören Jennifer Lopez'e benzetti. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti!

Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı

Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

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