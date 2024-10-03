Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
12:53
"Evim vahamdır" Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!
32 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin konuğu oldu. Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir, Aile, Fi, Alice Müzikali, Şahmaran, Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Kimler Geldi, Kimler Geçti dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu magazin gündeminin ilgi ile takip edilen isimlerinden. Son olarak, vaham dediği evi ile ilgili konuşulan Serenay Sarıkaya, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edenler için Serenay'ın Boğaz kıyısındaki muhteşem evi…