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Haberler Galeri "Evim vahamdır" Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 12:53

"Evim vahamdır" Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!

32 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin konuğu oldu. Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir, Aile, Fi, Alice Müzikali, Şahmaran, Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Kimler Geldi, Kimler Geçti dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu magazin gündeminin ilgi ile takip edilen isimlerinden. Son olarak, vaham dediği evi ile ilgili konuşulan Serenay Sarıkaya, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edenler için Serenay'ın Boğaz kıyısındaki muhteşem evi…

Evim vahamdır Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!

Son yıllarda kariyerinin zirvesini yaşayan 32 yaşındaki Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. İstanbul'un göbeğinde, Boğaz'ın kıyısındaki göz kamaştırıcı evi görenleri adeta büyüledi.

Evim vahamdır Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!

Verdiği röportajda "Evim vahamdır" diyen Serenay Sarkıya, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Evim vahamdır Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum "diyor.

Evim vahamdır Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin kapak yıldızı oldu.

Evim vahamdır Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem evi göz kamaştırdı!

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı.

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