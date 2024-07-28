Giriş Tarihi: 28.07.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
08:45
"Evlat sevgisi bir başka" Haluk Bilginer Nazlı'yı bileğine yazdı! Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı'ya bakın!
2006 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer 2012 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Nazlı adını verdiği bir kızları dünyaya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Son olarak Haluk Bilginer biricik kızının adını bileğine dövme yaptırdı. İşte ünlü çiftin 17 yaşındaki kızları...