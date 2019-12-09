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  • Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...

aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...

Bir süre önce anneliği tadan son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. 'ın Osman Bey'i ile 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen şu sıralar ekranlardan uzak ve oğlu Karan ile ilgileniyor. Oyunculuğa dönmek için öne sürdüğü kuralları konuşulurken Fahriye Evcen'i üzen kötü bir haber gündeme geldi. Fahriye Evcen'i derinden sarsan haber babası ile ilgili. Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan 'in hastalığı yeniden nüksetti. Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise eşi Fahriye Evcen'e destekçi oldu. Fahriye Evcen, babasının sağlığıyla yeniden yakından ilgilenmeye başladı. Ramazan Evcen, İstabul'da özel bir hastanede tedavi görüyor. İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 14:09
Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
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Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
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Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...
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