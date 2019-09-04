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Fahriye Evcen bu gerçekle şaşkına çevirdi

Fahriye Evcen bu gerçekle şaşkına çevirdi

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği bulunan ve Karan isimli bir çocukları bulunan Fahriye Evcen, son olarak doğum kiloları ile gündeme gelmişti. Hayranları tarafından yakın markaja alınan Fahriye Evcen ile ilgili bilinmeyenler merak ediliyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen'ın memleketi şaşırttı! Ve sadece Fahriye Evcen'ın değil bir çok ünlülerin memleketleri merak konusu oldu gelin beraber bakalın işte ünlülerin memleketleri