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Haberler Galeri Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı "Tıpkı babası"
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:23

Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı "Tıpkı babası"

Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci bebeği Kerem'i dünyaya getirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğlu Kerem bebek ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'i paylaşmalara doyamadı. Minik Kerem'in sevimli halleri gündem oldu.

Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı Tıpkı babası

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğlu Kerem bebek ilgi odağı oldu. Aşklarıyla imrendiren ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi.

Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı Tıpkı babası

Birlikte aynı reklam filminde yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, hayranlarını mest etmişti. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in reklam filmi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı.

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Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı Tıpkı babası

Geçtiğimiz günlerde set hatıralarını paylaşan Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set halleri ise beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı Tıpkı babası

İlk kez 1. yaş gününde yüzü görünen minik Kerem adeta abisi Karan'ın ikizi gibi! Fahriye Evcen son olarak oğlu Kerem'in karesine "Çok aşığım" notunu düşmüştü.

Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı Tıpkı babası

Güzel oyuncunun araba pozları ise yine çok beğenildi...

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