Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
15:23
Fahriye Evcen sevimli oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı! Kerem Özçivit’e yorum yağdı "Tıpkı babası"
Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci bebeği Kerem'i dünyaya getirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem ile paylaşımlar yaptı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğlu Kerem bebek ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'i paylaşmalara doyamadı. Minik Kerem'in sevimli halleri gündem oldu.