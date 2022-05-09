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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den 'taş' gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! "Yine yandı buralar"
Giriş Tarihi: 09.05.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 17:10

Fahriye Evcen'den 'taş' gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! "Yine yandı buralar"

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu evliliğinden iki yıl sonra oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Annelik sürecinde oyunculuğa ara veren Evcen, şimdilerde hem setlere hem sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşımıyla büyük ses getiren güzel oyuncu, son pozlarıyla yine Instagram'ı yaktı geçti. Doğaya kendini atan Fahriye Evcen, büyük bir kayaya yaslanarak yeşillikler içinde art arda pozlar verdi. Evcen'in pozları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

Fahriye Evcen’den ’taş’ gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! Yine yandı buralar

Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan OyuncuFahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Fahriye Evcen’den ’taş’ gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! Yine yandı buralar

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

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Fahriye Evcen’den ’taş’ gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! Yine yandı buralar

Güzel anne Fahriye Evcen, 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti.

Fahriye Evcen’den ’taş’ gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! Yine yandı buralar

Oğlunun tüm bakımıyla kendi ilgilenen Fahriye Evcen sanat camiasında parmakla gösterilen annelerden. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

Fahriye Evcen’den ’taş’ gibi pozlar! Doğaya kendini atan oyuncu sere serpe uzandı güzelliğine yorum yağdı! Yine yandı buralar

Fahriye Evcen, Instagram hesabını ise aktif olarak kullanıyor.

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