Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:56

Fahriye Evcen'den 'taş' gibi pozlar! Doğaya kendini attı sere serpe uzandı! "Yine yandı buralar"

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu evliliğinden iki yıl sonra oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Annelik sürecinde oyunculuğa ara veren Evcen, şimdilerde hem setlere hem sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşımıyla büyük ses getiren güzel oyuncu, son pozlarıyla yine Instagram'ı yaktı geçti. Doğaya kendini atan Fahriye Evcen, büyük bir kayaya yaslanarak yeşillikler içinde art arda pozlar verdi. Evcen'in pozları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...