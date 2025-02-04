Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
13:59
Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri "Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter"
Şarkıcı Safiye Soyman, renkli kişiliği ve eğlenceli halleriyle oldukça dikkat çekiyor. Zaman zaman sansasyonel açıklamalarıyla gündeme gelen Soyman'ın bu kez hayat arkadaşı Faik Öztürk için söyledikleri şoke etti. Daha önce Öztürk'ün 'Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder' sözü üzerine sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, "Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter." diyerek açtı ağzını yumdu gözünü! İşte Safiye Soyman'ın magazin gündemine damga vuran o sözleri...