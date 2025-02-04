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Haberler Galeri Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri "Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter"
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:59

Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri "Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter"

Şarkıcı Safiye Soyman, renkli kişiliği ve eğlenceli halleriyle oldukça dikkat çekiyor. Zaman zaman sansasyonel açıklamalarıyla gündeme gelen Soyman'ın bu kez hayat arkadaşı Faik Öztürk için söyledikleri şoke etti. Daha önce Öztürk'ün 'Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder' sözü üzerine sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, "Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter." diyerek açtı ağzını yumdu gözünü! İşte Safiye Soyman'ın magazin gündemine damga vuran o sözleri...

Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter

Safiye Soyman, bir programa konuk olarak çok özel açıklamalarda bulundu. Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk için söylediği sözler tartışma yarattı.

Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter

1985 yılında Ziya Akaröz ile evliliğini bitiren Safiye Soyman, 2000 yılından beri Faik Öztürk'le birliktelik yaşıyor.

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Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter

İlişkileriyle her daim dikkat çeken çift, sempatik tavırlarıyla oldukça beğeniliyor.

Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter

Aile yaşantısıyla oldukça dikkat çeken Safiye Soyman, son olarak bir programa konuk oldu. Faik Öztürk ile ilgili açıklamalarda bulunan Soyman, kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı için hiç duyulmamış sözleri Onu kim meşhur etti? Ben olmazsam o biter

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Program sunucusu Soyman'a Faik Öztürk'ün daha önce 'Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye.

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