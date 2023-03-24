Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 06:29

Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

İş dünyasının ünlü ismi Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen'e boşanma davası açtı. Bugüne kadar hiç birikim yapmadığını söyleyen Bilen ise kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak taktığı 250 bin doların yarısını istedi. İşte tüm detaylar…