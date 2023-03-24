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Haberler Galeri Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…
Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 06:29

Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

İş dünyasının ünlü ismi Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen'e boşanma davası açtı. Bugüne kadar hiç birikim yapmadığını söyleyen Bilen ise kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak taktığı 250 bin doların yarısını istedi. İşte tüm detaylar…

Deniz YUSUFOĞLU
Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

Ünlü işadamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen atağa geçti! Bilen, kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için dava açtı

Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

Sabancıların 26 yıllık çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak eşi Çiğdem Sabancı'ya dava açtı. Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi.

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Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin mutlu evliliği Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı.

Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı. Bilen'in bireysel olarak birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyat-i tedbir koymadığı belirtildi.

Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…

TEK KURUŞ HARCANMADI
Bilen düğünde kayınpederi Erol Sabancı'nın düğün hediyesi olarak 250 bin dolar hediye ettiğini, bu miktarın Sabancı Ailesi'nin kuruluşu olan bankada muhafaza edildiğini belirtti.

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