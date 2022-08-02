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Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:28

Fatoş Yelliler'den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti

Berdan Mardini iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçen sene boşanmıştı. Ancak ayrılmalarına rağmen ikili arasından sular durulmuyor. Berdan Mardini'nin çocuklarının velayetini almak için, eski eşine dava açmıştı. Mardini, Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti. Fatoş Yelliler'den karşı hamle geldi. İşte detaylar...

DİLEK YAMAN DEMİR
Fatoş Yelliler’den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti

Ünlü türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz yıllarda Fatoş Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürerek boşanma davası açmıştı. Mahkeme, Yelliler'in iki çocuğunu haftanın belirli gün ve saatlerinde görmesine karar vermişti. Mardini, Aile Mahkemesi'ne yeniden başvurarak, eski eşi Fatoş Yelliler hakkında şoke eden iddialarla bulundu.

Fatoş Yelliler’den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti

'ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKIYOR'

Mardini, eski eşinin intihara meyilli biri olduğunu, uyuşturucu madde kullandığını ve çocuklarıyla birlikte olduğu süre zarfında onları yalnız bıraktığını ileri sürdü. Eski eşinin uyuşturucu madde içerken çekilen görüntülerini de delil olarak mahkemeye sunan Mardini, Yelliler'in çocuklarıyla görüşmesinin engellenmesini talep etti.

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Fatoş Yelliler’den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti


Berdan Mardini'nin çocuklarının velayetini almak için, eski eşi Fatoş Yelliler'e açtığı davada Yerliler'in uyuşturucu madde kullandığına dair görüntüleri dava dosyasına eklemesinin ardından Yelliler'den karşı hamle geldi.

Fatoş Yelliler’den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti

Yelliler, 'Görüntüler gizli çekimdir. Özel hayatım ihlal edildi' diyerek şikâyetçi oldu.

Fatoş Yelliler’den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti

O GÖRÜNTÜLERİ NERDEN BULMUŞ

Fatoş Yelliler, nerede ve kim tarafından çekildiği belli olmayan ve gizli çekim olduğu iddia edilen görüntülerin özel yaşamının ihlal edilerek ele geçirildiği ve ifşa edildiğini ileri sürerek eşinin açtığı tedbir davasında kendisi hakkında yalan beyanlarda bulunduğu ileri sürdü.

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