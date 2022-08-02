Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
16:28
Fatoş Yelliler'den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti
Berdan Mardini iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçen sene boşanmıştı. Ancak ayrılmalarına rağmen ikili arasından sular durulmuyor. Berdan Mardini'nin çocuklarının velayetini almak için, eski eşine dava açmıştı. Mardini, Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti. Fatoş Yelliler'den karşı hamle geldi. İşte detaylar...