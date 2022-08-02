Fatoş Yelliler’den flaş hamle! Eski eşi Berdan Mardini uyuşturucu madde kullandığını iddia etmişti

O GÖRÜNTÜLERİ NERDEN BULMUŞ

Fatoş Yelliler, nerede ve kim tarafından çekildiği belli olmayan ve gizli çekim olduğu iddia edilen görüntülerin özel yaşamının ihlal edilerek ele geçirildiği ve ifşa edildiğini ileri sürerek eşinin açtığı tedbir davasında kendisi hakkında yalan beyanlarda bulunduğu ileri sürdü.