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Haberler Galeri Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! "Adeta ikiz gibiler"
Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:03

Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! "Adeta ikiz gibiler"

Ece Dağıstan ile Seda Sayan benzerliği 'yok artık' dedirtti! 2019 yılında hayatlarını birleştiren ünlü sanatçı Fazıl Say ile Ece Dağıstan özel hayatları ile ilgili açıklamalarıyla geçtiğimiz aylarda gündem olmuşlardı. Evlendikten sonra evlerini birleştirmeyen çift ayrı evlerde kalmaya devam ederken evliliklerini sürdürmenin daha iyi olduğunu açıklamışlardı. Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." demişti... Son dönemde kısacık kestiği saçlarıyla dikkat çeken Ece Dağıstan'ın son paylaşımı Seda Sayan'ın eski yıllardaki haline benzetildi. Birbirlerine neredeyse ikizi kadar benzeyen kısa saçlı Seda Sayan ile Ece Dağıstan sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Seda Sayan'a benzemiş. Ne gerek var dı?" diyen takipçisine Ece Dağıstan'ın yorumu ise olay oldu. İşte Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan ile Seda Sayan'ın benzerliği ve sizin için derlediğimiz birbirlerine kardeş ikiz kadar benzeyen ünlüler...

Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! Adeta ikiz gibiler

Ece Dağıstan ile Seda Sayan benzerliği 'yok artık' dedirtti! 2019 yılında hayatlarını birleştiren ünlü sanatçı Fazıl Say ile Ece Dağıstan özel hayatları ile ilgili açıklamalarıyla geçtiğimiz aylarda gündem olmuşlardı.

Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! Adeta ikiz gibiler

Evlendikten sonra evlerini birleştirmeyen çift ayrı evlerde kalmaya devam ederken evliliklerini sürdürmenin daha iyi olduğunu açıklamışlardı.

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Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! Adeta ikiz gibiler

Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." demişti...

Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! Adeta ikiz gibiler

Son dönemde kısacık kestiği saçlarıyla dikkat çeken Ece Dağıstan'ın son paylaşımı Seda Sayan'ın eski yıllardaki haline benzetildi.

Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan son hali ile Seda Sayan'a benzetilince verdiği yanıt şoke etti! Adeta ikiz gibiler

İşte Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan ile Seda Sayan'ın benzerliği ve sizin için derlediğimiz birbirlerine kardeş ikiz kadar benzeyen ünlüler...

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