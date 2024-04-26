Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
07:47
Fazıl Say'ın eski eşi Ece Dağıstan'ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde eşiyle el ele gittiği adliyede anlaşmalı olarak boşanan ünlü piyanist Ece Dağıstan yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor. 48 yaşındaki Ece Dağıstan'ın, evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanıştığı 30 yaşındaki Jamal Aliyev ile ilişki yaşadığı iddiası gündem oldu.