Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan’ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

Ama entelijasyon, ikilinin arasından su sızmadığını, davetlere ve partilere birlikte gittiklerini ve çok da samimi olduklarını konuşuyor. Vallahi ben bizim entelektüellerin yalancısıyım. Birlikte konserler de veren Ece Dağıstanlı ile Jamal Aliyev'in yakınlığı, aynı çevrede olan iki müzisyenin dostluğu mu yoksa iddia edildiği gibi aşk mı yaşıyorlar yakında öğreniriz.