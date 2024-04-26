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Haberler Galeri Fazıl Say'ın eski eşi Ece Dağıstan'ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:47

Fazıl Say'ın eski eşi Ece Dağıstan'ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde eşiyle el ele gittiği adliyede anlaşmalı olarak boşanan ünlü piyanist Ece Dağıstan yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor. 48 yaşındaki Ece Dağıstan'ın, evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanıştığı 30 yaşındaki Jamal Aliyev ile ilişki yaşadığı iddiası gündem oldu.

BÜLENT CANKURT
Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan’ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

Son günlerde bizim müzik entelijansiyasında, yani müzik dünyamızın entelektüelleri arasında müthiş bir dedikodu dolaşıyor! Önce pek kulak asmadım ama baktım entelijansiyada bu dedikodu almış başını gitmiş sizlerle paylaşayım istedim.

Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan’ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

Dedikoduya göre, Fazıl Say'ın önceki yıl boşandığı eşi piyanist Ece Dağıstan, kendinden 18 yaş küçük olan çellist Jamal Aliyev ile aşk yaşıyormuş.

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Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan’ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

Üstelik Ece, Fazıl Say ile evliyken Jamal'ı tanımış; çünkü Say, genç çellişt Jamal'a destek oluyormuş ve birkaç kez birlikte sahneye çıkmışlar. 48 yaşındaki Ece Dağıstanlı'nın, evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanıştığı 30 yaşındaki Jamal Aliyev ile aşk yaşaması, açıkçası bana çok inandırıcı gelmedi.


Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan’ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

Ama entelijasyon, ikilinin arasından su sızmadığını, davetlere ve partilere birlikte gittiklerini ve çok da samimi olduklarını konuşuyor. Vallahi ben bizim entelektüellerin yalancısıyım. Birlikte konserler de veren Ece Dağıstanlı ile Jamal Aliyev'in yakınlığı, aynı çevrede olan iki müzisyenin dostluğu mu yoksa iddia edildiği gibi aşk mı yaşıyorlar yakında öğreniriz.

Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan’ın kendisinden 18 yaş küçük yeni aşkı bakın kim çıktı! Evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanışmış...

2019 yılında İtalya'nın Milano şehrinde evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan 3 yıllık evliliklerini 2022 yılında bitirmişti.

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