Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil’e tescilli güzel eşi Amine Gülşe’den romantik sözler! Mesut Özil yeni yaşını kutluyor...

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Son olarak 33 yaşına basan eşi Mesut Özil'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Amine Gülşe romantik not düştüğü karelerini sevgili oldukları yıllardan seçti. İşte Amine Gülşe'nin eşi Mesut Özil'in yeni yaşına özel romantik kutlaması...