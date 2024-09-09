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Haberler Galeri Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:45

Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla tanınan fenomen sunucu Kadir Ezildi'den nişanlası Gamze Türkmen ile yeni paylaşım geldi. Gamze Türkmen ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kadir Ezildi, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Kadir Ezildi'nin son olarak müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yaptığı paylaşıma takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Kadir Ezildi, adeta düşman çatlattı. Nişanlısının güldüğü bir kareyi koyan Kadir Ezildi, sosyal medyadan gelen yorumlara da bir kez daha cevap vermiş oldu.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, sosyal medya üzerinden hayranları için yeni bir kare daha yayınladı.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Ancak Ezildi'ye birçok sosyal medya kullanıcısı nişanlısının yüzünün gülmediğini söyledi.

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Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Kadir Ezildi ise nişanlısı Gamze Türkmen ile çektirdiği yeni kareyi yayınladı ve adeta düşman çatlattı.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Nişanlısının güldüğü bir kareyi koyan Kadir Ezildi, sosyal medyadan gelen yorumlara da bir kez daha cevap vermiş oldu.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Ezildi, daha önce de bu konuya dair video yayınlanmıştı.

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