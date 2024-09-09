Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
10:45
Fenomen sunucu Kadir Ezildi düşman çatlattı! Nişanlısı Gamze Türkmen ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!
Eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla tanınan fenomen sunucu Kadir Ezildi'den nişanlası Gamze Türkmen ile yeni paylaşım geldi. Gamze Türkmen ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kadir Ezildi, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Kadir Ezildi'nin son olarak müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yaptığı paylaşıma takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Kadir Ezildi, adeta düşman çatlattı. Nişanlısının güldüğü bir kareyi koyan Kadir Ezildi, sosyal medyadan gelen yorumlara da bir kez daha cevap vermiş oldu.