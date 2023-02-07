Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
12:24
Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...
Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? İşte ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...