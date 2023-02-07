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Haberler Galeri Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 12:24

Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? İşte ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...

Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

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Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...

Kahramanmaraş Pazarcık'ta dün saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.

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Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...

1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? İşte ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...

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