Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:41
Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! "Sana söz veriyorum baba..."
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha, doğum gününde yürek burkan bir paylaşımda bulundu. İşte Ferdi Tayfur'un en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur'un babasına sevgi dolu cümleleri...