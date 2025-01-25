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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! "Sana söz veriyorum baba..."
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:41

Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! "Sana söz veriyorum baba..."

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha, doğum gününde yürek burkan bir paylaşımda bulundu. İşte Ferdi Tayfur'un en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur'un babasına sevgi dolu cümleleri...

Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! Sana söz veriyorum baba...

Hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle yediden yetmişe tüm sevenlerine hissettirdi...

Usta sanatçı, "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu....Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti.

Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! Sana söz veriyorum baba...

Ölümü herkesi derinden yaralayan Ferdi Tayfur'un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'dan doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi.

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Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! Sana söz veriyorum baba...

'SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜM'

17. yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak, şu sözleri kullandı:

Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! Sana söz veriyorum baba...

"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.

Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Ferdi Taha Tayfur’dan doğum gününde yürek burkan paylaşım! Sana söz veriyorum baba...

"BENİM ÇOK UĞRAŞTIN"

Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın"

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