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sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

2018 yılında müzisyen ile nikah masasına oturan sosyal medyadan samimi açıklamalarda bulundu. Şubat ayında kızı 'yı dünyaya getiren Özge Özder ve Sinan Güleryüz, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Özge Özder, ara verdiği setlere geri dönüyor. dizisinde karakterine hayat veren oyuncu kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu kısa sürede verdiği doğum kilolarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. İşte Özge Özder'in formunun sırrı ...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 12:01
Fit anne Özge Özder sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

Şubat ayında kızı 'yı dünyaya getiren , ara verdiği setlere geri dönüyor. dizisinde karakterine hayat veren oyuncu kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Fit anne Özge Özder sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara veren , takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Özder, yoğunluktan dolayı paylaşım yapamadığını söyledi.

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Fit anne Özge Özder sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

DİYET DE YOK, KORSE DE

"Beni merak etmişsiniz, çok haklısınız. Çünkü artık story atamıyorum. Anayım ben vaktim yok! Şaka bir yana gerçekten günler birbirine bağlanıyor.

Fit anne Özge Özder sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

Her gün bir öncekinin aynısıymış gibi oluyor. Hep aynı şeyleri yapıyor gibi oluyor ama aslında her gün birbirinden daha güzel.

Fit anne Özge Özder sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

Story atmak biraz lüks kaldı. Evdeyiz, Luniş çok iyi... Her şey çok yolunda. Ben artık sete başlıyorum.

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