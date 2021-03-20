Fit anne Özge Özder sırrını açıkladı! Diyet de yok korse de yok!

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder sosyal medyadan samimi açıklamalarda bulundu. Şubat ayında kızı Luna'yı dünyaya getiren Özge Özder ve Sinan Güleryüz, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Özge Özder, ara verdiği setlere geri dönüyor. Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya Samanlı karakterine hayat veren oyuncu kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu kısa sürede verdiği doğum kilolarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. İşte Özge Özder'in formunun sırrı ...