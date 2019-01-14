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  • Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim

: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim

Kısa süre önce tesettüre giren , yaptığı yardımlarla takdir topluyor. Oyuncu, su kuyusu keşfi için 'ya uçtu. Başkanlığını Gamze Özçelik'in yaptığı Umuda Koşanlar Derneği üyeleri, 'Umut Pınarı Projesi' kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Kamerun'a hareket etti. 'ndan tarifeli uçakla Çad aktarmalı olarak Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafçı Yavuz Atalay ile bazı gönüllüler yer aldı. 8 günlük gezide yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad'a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek. Gamze Özçelik, yola çıkmadan önce havaalanından yaptığı paylaşımda "Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim" notuyla duygularını dile getirdi. Ekip 8 gün boyunca gezilerini sürdürecek ve yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 14:14
Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim

Geçtiğimiz günlerde tesettüre giren ünlü oyuncu , yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Özçelik, su kuyusu keşfi için 'ya uçtu

Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim

Başkanlığını 'in yaptığı Umuda Koşanlar Derneği üyeleri, 'Umut Pınarı projesi' kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Kamerun'a hareket etti.

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Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim

"YOLA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLU OLABİLİRİM"

, yola çıkmadan önce havaalanından yaptığı paylaşımda "Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim" notuyla duygularını dile getirdi.

Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim
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Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim
Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim
Gamze Özçelik: Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim
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