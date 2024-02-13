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Haberler Galeri Gardaşov’a kardeş geldi! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Elşən Orucov sürprizi!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:00

Gardaşov’a kardeş geldi! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Elşən Orucov sürprizi!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov dahil oldu.

Gardaşov’a kardeş geldi! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Elşən Orucov sürprizi!

Başarılı oyuncu dizide Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterine hayat verecek.

Gardaşov’a kardeş geldi! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Elşən Orucov sürprizi!

Bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak oyuncu Elşən Orucov, Azerbaycan'da birçok önemli projelerde yer aldı.

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Gardaşov’a kardeş geldi! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Elşən Orucov sürprizi!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Gardaşov’a kardeş geldi! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Elşən Orucov sürprizi!

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı saat 20.00'de atv ekranlarında.

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