"Gel de çık işin içinden şimdi" Ajda Pekkan'ın sözleri sosyal medyanın diline düştü: Z kuşağı varmış, ben ne kuşağıyım acaba?

Konser sırasında konuklarla sohbet eden ünlü şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece" dedi.