Giriş Tarihi: 17.05.2022 08:17
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
08:25
"Gel de çık işin içinden şimdi" Ajda Pekkan'ın sözleri sosyal medyanın diline düştü: Z kuşağı varmış, ben ne kuşağıyım acaba?
Sürekli hakkında estetikle ilgili yorumlar yapılan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Biraz uzadı mı güzellik konusu hemen estetiğe bağlıyorlar. Bizimki genetik çok şükür." demişti. Yaşı ile ilgili sık sık esprilere konu olan Ajda Pekkan'ın son çıkışı sosyal medyanın diline düştü. Ajda Pekkan, önceki akşam Antalya'da konser verdi. Yaklaşık üç bin kişinin izlediği konserde hep bir ağızdan Pekkan şarkıları söylendi. Konser sırasında konuklarla sohbet eden ünlü şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece" dedi. Süperstar Ajda Pekkan'ın kuşak çıkışı sonrası sosyal medya kullanıcılarından şarkıcının yaşına atıfta bulunarak esprili yorumlar geldi. Peki Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte Ajda Pekkan'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...