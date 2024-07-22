"Geldi kalbim" Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay'a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali'nin sevimliliği damga vurdu!

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile romantik paylaşım! Aşkını haykırdı... Sanat camiasının parmakla gösterilen çifti işleri nedeni ile zaman zaman ayrı düşüyor. Bir süredir çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya sonunda eşi Ali Atay'a kavuştu...