Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Geldi kalbim" Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay'a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali'nin sevimliliği damga vurdu!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:05

"Geldi kalbim" Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay'a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali'nin sevimliliği damga vurdu!

Aşıklar kavuştu! 2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. 5 yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Hazal Kaya son olarak kavuştuğu eşi Ali Atay ile pozunu "Geldi kalbim" notu ile paylaştı...

Geldi kalbim Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay’a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali’nin sevimliliği damga vurdu!

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile romantik paylaşım! Aşkını haykırdı... Sanat camiasının parmakla gösterilen çifti işleri nedeni ile zaman zaman ayrı düşüyor. Bir süredir çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya sonunda eşi Ali Atay'a kavuştu...

Geldi kalbim Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay’a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali’nin sevimliliği damga vurdu!

2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Geldi kalbim Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay’a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali’nin sevimliliği damga vurdu!

Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor.

Geldi kalbim Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay’a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali’nin sevimliliği damga vurdu!

5 yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

Geldi kalbim Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay’a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali’nin sevimliliği damga vurdu!

Hazal Kaya son olarak kavuştuğu eşi Ali Atay ile pozunu "Geldi kalbim" notu ile paylaştı...

SON DAKİKA