Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
11:05
"Geldi kalbim" Çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya eşi Ali Atay'a kavuştu! Paylaşımlara minik Fikret Ali'nin sevimliliği damga vurdu!
Aşıklar kavuştu! 2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. 5 yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Hazal Kaya son olarak kavuştuğu eşi Ali Atay ile pozunu "Geldi kalbim" notu ile paylaştı...