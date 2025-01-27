Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
09:25
Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk'ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! "Dünyanın en şanslı insanıyım"
Son olarak atv'de yayınlanan 'Kör Nokta' dizisinde boy gösteren Rabia Soytürk, iş hayatının yanında çalkantılı aşk dünyasıyla da oldukça konuşuluyor. Ayrılmalı- barışmalı bir ilişki hayatı olan Soytürk, son olarak biricik sevgilisi Samet Vuruşan ve arkadaşlarıyla 26'ncı yaş gününü kutladı. Birçok iyi dilek mesajı alan Rabia Soytürk, mimar sevgilisinden aldığı doğum günü mesajıyla çok konuşuldu. İşte Samet Vuruşan'ın 'Dünyanın en şanslı insanıyım" dediği ve Rabi Sotürk'ün kendi hesabında paylaştığı o mesaj!