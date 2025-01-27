Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk'ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! "Dünyanın en şanslı insanıyım"
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:25

Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk'ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! "Dünyanın en şanslı insanıyım"

Son olarak atv'de yayınlanan 'Kör Nokta' dizisinde boy gösteren Rabia Soytürk, iş hayatının yanında çalkantılı aşk dünyasıyla da oldukça konuşuluyor. Ayrılmalı- barışmalı bir ilişki hayatı olan Soytürk, son olarak biricik sevgilisi Samet Vuruşan ve arkadaşlarıyla 26'ncı yaş gününü kutladı. Birçok iyi dilek mesajı alan Rabia Soytürk, mimar sevgilisinden aldığı doğum günü mesajıyla çok konuşuldu. İşte Samet Vuruşan'ın 'Dünyanın en şanslı insanıyım" dediği ve Rabi Sotürk'ün kendi hesabında paylaştığı o mesaj!

Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk’ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! Dünyanın en şanslı insanıyım

Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan Rabia Soytürk başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk’ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! Dünyanın en şanslı insanıyım

Soytürk, bir süredir aşk yaşadığı Samet Vuruşan'dan evlenme teklifi almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk’ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! Dünyanın en şanslı insanıyım

Çiftin bu anları ise yakın arkadaşları olan Sercan Yaşar tarafından paylaşmıştı.

Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk’ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! Dünyanın en şanslı insanıyım

"O 'EVET' DEDİ"

Sercan Yaşar sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yapmıştı.

Gelgitli ilişkileriyle çok konuşuldular... Rabia Soytürk’ün doğum gününe mimar sevgilisinden romantik mesaj! Dünyanın en şanslı insanıyım

Oyuncu geçtiğimiz günlerde "Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz" demişti.

SON DAKİKA