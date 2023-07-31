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Haberler Galeri Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'e yeni yaşında kızı Bengü'den kutlama! "İyi ki doğdun diğer yarım"
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:39

Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'e yeni yaşında kızı Bengü'den kutlama! "İyi ki doğdun diğer yarım"

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin 43 yaşına bastı! Geçtiğimiz günlerde boşandığını aşk videosu ile duyuran Nursel Ergin, sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'den son olarak yeni sezon öncesi tatil pozları gelmişti. Dün 43. yaşını kutlayan Nursel Ergin'in kızı Bengü sosyal medya hesabından annesi ile pozunu paylaşarak "İyi ki doğdun diğer yarım" dedi. Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Nursel Ergin'nin kızı Bengü ile doğum günü pozu...

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin’e yeni yaşında kızı Bengü’den kutlama! İyi ki doğdun diğer yarım

Yeni sezonda da Gelinim Mutfakta yarışmasını sunacak olan Nursel Ergin şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Nursel Ergin son olarak bikinili tatil pozu ile adından söz ettirmişti. Nursel Ergin dün 43 yaşına bastı.

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin’e yeni yaşında kızı Bengü’den kutlama! İyi ki doğdun diğer yarım

Yarışmacı olarak katıldığı bir programla dikkatleri çeken ve güzelliği ve samimiyeti sayesinde kısa sürede şöhreti yakalayan Nursel Ergin şimdilerde ekranların sevilen sunucularından biri.

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Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin’e yeni yaşında kızı Bengü’den kutlama! İyi ki doğdun diğer yarım

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz günlerde boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu...

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin’e yeni yaşında kızı Bengü’den kutlama! İyi ki doğdun diğer yarım

Taze bekar Nursel Ergin'den yeni sezon öncesi tatil pozu gelmişti. Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. 43 yaşındaki Nursel Ergin fit hali ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin’e yeni yaşında kızı Bengü’den kutlama! İyi ki doğdun diğer yarım

Dün 43. yaşını kutlayan Nursel Ergin'in kızı Bengü sosyal medya hesabından annesi ile pozunu paylaşarak "İyi ki doğdun diğer yarım" dedi. Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle annesine benzetildi...

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