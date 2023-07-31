Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'e yeni yaşında kızı Bengü'den kutlama! "İyi ki doğdun diğer yarım"

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin 43 yaşına bastı! Geçtiğimiz günlerde boşandığını aşk videosu ile duyuran Nursel Ergin, sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'den son olarak yeni sezon öncesi tatil pozları gelmişti. Dün 43. yaşını kutlayan Nursel Ergin'in kızı Bengü sosyal medya hesabından annesi ile pozunu paylaşarak "İyi ki doğdun diğer yarım" dedi. Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Nursel Ergin'nin kızı Bengü ile doğum günü pozu...