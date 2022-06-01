’Gelinim Olur musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar kötü haberi verdi! Sevenlerinden dua istedi!

Son dakika: 90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi. Tülin Koca şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Caner Toygar ise sonrasında oyunculuk yapmıştı. Şimdilerde Esra Erol'da programının sevilen muhabiri olan Caner Toygar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını üzdü. Sosyal medya paylaşımı ile tekrar gündeme gelen Caner Toygar'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi. İşte Gelinim Olur Musun? yarışmasının yakışıklı damat adayı Caner Toygar'ın son sağlık durumu ve bir dönem büyük bir aşk yaşadığı Tülin Koca'nın son hali...