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Haberler Galeri Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker'ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:58

Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker'ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!

The Wanted grubuyla adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesi olan Tom Parker, 2020 yılında yakalandığı beyin kanserine 2022 yılında yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Parker'ın eşi Kelsey Hardwick, genç yaşında dul kalmış, uzun süre de kimseyle birlikte olmamıştı... Bir süre aşka küsen Hardwick, Will Lindsay ile yeni bir birlikteliğe adım atarak mutluluğu tekrardan bulmuştu... Sosyal medya hesabında 2 çocuğu ve yeni erkek arkadaşı ile paylaşımlar yapan Kelsey Hardwick, takipçilerine bir sürpriz yaptı. Kelsey Hardwick, sevgilisi Will Lindsay ile bebek beklediklerini açıkladı.

Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker’ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!

The Wanted grubunun üyelerinden olan Tom Parker, başarılı iş kariyeriyle büyük işler başarmıştı. Sevgilisi Kelsey Hardwick ile dünya evine giren ve bu evlilikten 2 çocuğu olan Parker, beyin kanseri teşhisiyle zorlu bir tedavi sürecine girmişti.

Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker’ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!

Glioblastoma beyin kanseriyle 18 ay boyunca savaşan Tom parker, 30 Mart 2022 yılında hastalığına yenik düştü.Genç yıldız Tom Parker, Aurelia ve Bodhi adında bir kız ve bir erkek çocuğu vardı.

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Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker’ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!

2 ufak çocuğun babalarını erken yaşta kaybetmesi, sevenlerini büyük bir üzüntüye boğmuştu…

Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker’ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!

Kelsey Parker, eşinin ölümünün arından uzun bir süre kimseyle ilişki yaşamamıştı. Genç kadın aşka olan küskünlüğünü Will Lindsay'la bozarak yeni bir döneme adım atmıştı.

Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker’ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!

Ünlü isim, geçtiğimiz gün hamile olduğunu kendi Instagram hesabından açıkladı. Kelsey Parker, yeni bebeğinin adını eğer erkek olursa eski eşinin ismini vermek istediğini de söyledi.

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