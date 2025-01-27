Giriş Tarihi: 27.01.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
12:58
Gencecik yaşta dul kalmıştı... Tom Parker'ın eşi Kelsey Hardwick üçüncü çocuğuna gün sayıyor!
The Wanted grubuyla adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesi olan Tom Parker, 2020 yılında yakalandığı beyin kanserine 2022 yılında yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Parker'ın eşi Kelsey Hardwick, genç yaşında dul kalmış, uzun süre de kimseyle birlikte olmamıştı... Bir süre aşka küsen Hardwick, Will Lindsay ile yeni bir birlikteliğe adım atarak mutluluğu tekrardan bulmuştu... Sosyal medya hesabında 2 çocuğu ve yeni erkek arkadaşı ile paylaşımlar yapan Kelsey Hardwick, takipçilerine bir sürpriz yaptı. Kelsey Hardwick, sevgilisi Will Lindsay ile bebek beklediklerini açıkladı.