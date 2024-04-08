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Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:47

Gerar Pique'nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, İspanyol futbolcu Gerar Pique ile yaklaşık 12 senelik ilişkisini ihanet nedeniyle noktalamıştı. İki çocuğunun babası Pique ile ayrılığı gündemden düşmeyen zor günleri geride bıraktı. 47 yaşındaki Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı.

Gerar Pique’nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

Dünyaca ünlü iki yıldız Shakira ve Gerard Pique, yaklaşık 12 yıldır ilişki yaşıyordu. Bu mutlu birlikteliklerinden iki de oğlu olan çiftin aşkı Pique'nin Shakira'yı Clara Chia ile aldatmasıyla son bulmuştu.

Gerar Pique’nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

Çocuklarının babası tarafından ihanete uğrayan ünlü şarkıcı oldukça zor günler geçirmişti ve çocuklarını da alarak ABD'ye yerleşmişti.

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Gerar Pique’nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

"BABAM YOĞUN BAKIMDAYKEN ÖĞRENDİM"

Ünlü şarkıcı, aldatıldığını babası William Mebarak Chadid (91) yoğun bakımındayken öğrendiğini söylemişti.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

46 yaşındaki Shakira, "Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum" ifadelerini kullandı.

Gerar Pique’nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

Aldatılma olayından bu yana gündemden düşmeyen Shakira, aşk orucunu bozdu.

Gerar Pique’nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi ve albümden "Punteria" adlı şarkıya klip çekti.

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