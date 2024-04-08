Gerar Pique’nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...

"BABAM YOĞUN BAKIMDAYKEN ÖĞRENDİM"

Ünlü şarkıcı, aldatıldığını babası William Mebarak Chadid (91) yoğun bakımındayken öğrendiğini söylemişti.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

46 yaşındaki Shakira, "Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum" ifadelerini kullandı.