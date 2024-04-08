Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:47
Gerar Pique'nin ihanetine uğramıştı...Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı! Hem de Emily in Paris dizisinin yıldızı...
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, İspanyol futbolcu Gerar Pique ile yaklaşık 12 senelik ilişkisini ihanet nedeniyle noktalamıştı. İki çocuğunun babası Pique ile ayrılığı gündemden düşmeyen zor günleri geride bıraktı. 47 yaşındaki Shakira kendisinden 16 yaş küçük ünlü oyuncuyla yeni aşka yelken açtı.