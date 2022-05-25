Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:04

Gizem Güven'e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem'in kızları sezonu açtı tatil pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönemin soluksuz izlenen yapımları arasında yer alan "Sihirli Annem" dizisi, tekrarları ile sık sık gündem olmayı başarıyor. Dizinin çocuk oyuncularının son halleri sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Özellikle özel hayatındaki gelişmeler ile dikkat çeken Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, geçtiğimiz haftalarda futbolcu eşi Caner Turp ile yollarını ayırmıştı. Boşanma detayları henüz merak konusu olan Güven, yaşadıklarının ardından soluğu tatilde aldı. Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşları ile sezonu açan Gizem Güven, paylaşımları ile büyük ilgi gördü. İşte Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner ve Dilara Kurtulmuş'un sosyal medyayı sallayan tatil kareleri...