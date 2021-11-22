Göğüs dekolteli pozları ile konuşulan Songül Karlı’nın sıfır makyaj hali olay oldu! İşte Songül Karlı’nın en doğal hali...

Ünlü türkücü Songül Karlı'nın son paylaşımları sosyal medyada trend oldu. Hafta sonu kaçamağı yapan Songül Karlı'nın makyajsız hali magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Son olarak Demet Akalın'ın bıraktığı Gelinim Mutfakta programına sunucu olan Songül Karlı ilgi odağı olmaya devam ediyor. 48 yaşındaki Songül Karlı sık sık göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı son olarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali...