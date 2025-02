GONCAGÜL SUNAR

"MAKYAJSIZ OYNAMAK ÇOK RAHATMIŞ"

"Can Borcu hikâyesi çok güzel. Karakterim Şükran'ın hikâyesi her yeni bölümde açılacak. Şefkatli bir teyze, aman tatsızlık çıkmasın diyen sessiz sakin bir kadın ama sonradan dengeleri değişecek onun. Partnerim Cüneyt Mete, onunla oynamak şahane. Keyifle oynuyorum onunla beraber. Çok yetenekli, insan olarak da çok doğal bir insan. Sette de herkes öyle. Başta sevgili yönetenimiz Selim Bağcı olmak üzere... Zaten sette kaptan yönetmendir. Setin aurasını o kaptan belirler. Huzurlu ya da huzursuz gidişatı o belirler bizim şu an maşallahımız var."