Gönül Dağı’nın Asuman’ından yatak pozu! Hazal Çağlar güzelliğiyle mest etti!

Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
08:35
Gönül Dağı dizisinin esmer güzeli Hazal Çağlar nam-ı diğer Asuman son olarak paylaştığı minili pozları ile hayranlarını adeta hipnoz etti. Genç oyuncu Hazal Çağlar güzelliğiyle görenleri mest etmeye devam ediyor. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper minisi ile arz-ı endam eyledi görenlerin nutku tutuldu! Hazal Çağlar'ın yatak pozuna "Yangın yeri buralar" "Ne yaptın Asuman?" "Utanır insan bu kadar güzel olur mu?" "Aman Ramazan göremesin" yorumları yağdı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın yatak pozu...