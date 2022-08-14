Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

Giriş Tarihi: 14.08.2022 08:10
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
08:17
ATV dizisi Gül Masalı'nın başrol oyuncusu Gülper Özdemir, Şamdan Plus dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir "Seneler geçtikçe edindiğim tecrübelerin beni değiştirdiğini söyleyebilirim. Artık ne istemediğimi daha iyi biliyorum. Mükemmel olmaya çalışmıyorum, çünkü mükemmeliyetçilik başkasına odaklıdır. Risk almayı seviyorum ve bu beni daha özgür hale getiriyor." dedi. Isparta'da çekilen atv dizisi 'Gül Masalı'nda 'Gonca'yı canlandıran Gülper Özdemir, karakteriyle aynı kaderi paylaştığını dile getirdi. Gül Masalı'nda Gonca tam doğum gününde bir haber alıyor ve hikayesi o gün başlıyor...