Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

AT ÇİFTLİĞİNE GİDİYORUM



Canlandırdığınız karakter hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Sizde başlangıçlar sancılı mı yoksa rahat mı olur?

Hayat tekdüze gitmiyor hiçbir zaman. Zaten gitmesin de, çok sıkıcı olurdu... Başlangıçlar ne kadar heyecanlı olsa da, bir o kadar da zordur bence. Çünkü yenidir. Neyle karşılaşacağını bilemezsin. Emek ve sabırla olan her şey yolunu bulur.

Rutin bir gününüz nasıl geçer?

At çiftliğine gidiyorum. Doğanın içinde olmak bana huzur veriyor ve aynı zamanda açık havada spor yapmış oluyorum.

Almanya'da doğmuş, uzun yıllar orada yaşamış, hatta hayatının bir dönemini de Paris'te geçirmiş biri olarak, şimdi geriye dönüp bakınca kendinizi en ait hissettiğiniz yer neresi oluyor?

Nerede olduğumun pek bir önemi yok. Kendimi en ait hissettiğim yerin sevdiklerimin yanında olmak olduğunu daha yeni anlamaya başladım. Ondan önce hep bir arayış içindeydim sanırım. Ait olduğum yeri arıyordum belki de.