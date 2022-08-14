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Haberler Galeri Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'den Şamdan Plus'a çok özel açıklamalar!
Giriş Tarihi: 14.08.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 08:17

Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'den Şamdan Plus'a çok özel açıklamalar!

ATV dizisi Gül Masalı'nın başrol oyuncusu Gülper Özdemir, Şamdan Plus dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir "Seneler geçtikçe edindiğim tecrübelerin beni değiştirdiğini söyleyebilirim. Artık ne istemediğimi daha iyi biliyorum. Mükemmel olmaya çalışmıyorum, çünkü mükemmeliyetçilik başkasına odaklıdır. Risk almayı seviyorum ve bu beni daha özgür hale getiriyor." dedi. Isparta'da çekilen atv dizisi 'Gül Masalı'nda 'Gonca'yı canlandıran Gülper Özdemir, karakteriyle aynı kaderi paylaştığını dile getirdi. Gül Masalı'nda Gonca tam doğum gününde bir haber alıyor ve hikayesi o gün başlıyor...

Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Gülper Özdemir, eğitim hayatının bir kısmını da orada tamamlayıp, bu eğitimi Paris'te aldığı oyunculuk eğitimiyle taçlandırmış. Eğitim hayatını Amerika'daki Truman State University'de tamamlayan oyuncu, zaman içinde hem Türk hem Alman tiyatrolarında da sahne aldı. 30 yaşındaki Özdemir, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan 'Gül Masalı' dizisindeki 'Gonca' karakteriyle adından söz ettiriyor. Şamdan Plus dergisi, Özdemir'i bir günlüğüne dizi çekimlerinin sürdüğü Isparta'dan alıp İstanbul'a getirip keyifli bir çekim gerçekleştirdi.

Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

'Gül Masalı' nasıl bir yolculuk sizin için?
Senaryo bana tam doğum günümde geldi ve bunun ilginç olan tarafı ise senaryodaki benim karakterim de tam doğum gününde bir haber alıyor ve hikayesi o gün başlıyor. Isparta'ya gidiyor ve orada kalıyor. O açıdan biraz da aslında onunla aynı kaderi paylaşmış olduk.

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

'Gül Masalı'nın senaryosunu okuduğunuzda, rolü kabul etmeniz konusunda size 'evet' dedirten şey neydi?
'Gonca'nın bir şeylerin peşinde koşması ve o yolculukta yaşadığı zorluklarla değişim yaşaması beni karaktere çok yakın hissettirdi. Hikayenin daha çok bir kadın hikayesi olması ise heyecanımı artırdı...

Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

AT ÇİFTLİĞİNE GİDİYORUM

Canlandırdığınız karakter hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Sizde başlangıçlar sancılı mı yoksa rahat mı olur?
Hayat tekdüze gitmiyor hiçbir zaman. Zaten gitmesin de, çok sıkıcı olurdu... Başlangıçlar ne kadar heyecanlı olsa da, bir o kadar da zordur bence. Çünkü yenidir. Neyle karşılaşacağını bilemezsin. Emek ve sabırla olan her şey yolunu bulur.
Rutin bir gününüz nasıl geçer?
At çiftliğine gidiyorum. Doğanın içinde olmak bana huzur veriyor ve aynı zamanda açık havada spor yapmış oluyorum.
Almanya'da doğmuş, uzun yıllar orada yaşamış, hatta hayatının bir dönemini de Paris'te geçirmiş biri olarak, şimdi geriye dönüp bakınca kendinizi en ait hissettiğiniz yer neresi oluyor?
Nerede olduğumun pek bir önemi yok. Kendimi en ait hissettiğim yerin sevdiklerimin yanında olmak olduğunu daha yeni anlamaya başladım. Ondan önce hep bir arayış içindeydim sanırım. Ait olduğum yeri arıyordum belki de.

Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’den Şamdan Plus’a çok özel açıklamalar!

Hangi konuda 'hep en iyi' olma şansınızı kullanmak isterdiniz?
Hayatta her konuda en iyisi olmak isterdim tabii ama bir seçim yapmam lazım madem, empati derdim. İnsanları daha iyi anlama ve çözümleme yeteneğim daha iyi olsun isterdim.
Unutamadığınız bir anınızı anlatmanızı istesek...
Zaman geçtikçe üzücü anılarımın etkisi azalıyor bende. Şanslı hissediyorum kendimi. Güzel anılardan bahsetmek gerekirse, biri İstanbul'a gelmek oldu. İlk set günümde eve dönüş yolunda "Eğer gece saat tam 12'de Boğaz Köprüsü'ne yetişirsem, İstanbul'da kalacağım" diye totemim vardı, yoksa sihir sona erecek ve yurt dışına geri dönecektim. Yetiştim ve sonuç; İstanbul'da kaldım.

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