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Haberler Galeri Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!
Giriş Tarihi: 14.07.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 09:10

Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!

Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, evliliğinden 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sahne alan ünlü şarkıcı, giydiği transparan pantolonu ile çok konuşulmuştu. Pantolonunun altına siyah iç çamaşırı giyen Gülşen, takipçilerinin eleştirilere maruz kalmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan 45 yaşındaki ünlü isimden eleştirilere tokat gibi yanıt geldi!

Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Şarkıcı Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!

Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, evliliğinden 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallamayı başarıyor.

Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Şarkıcı Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti olay oldu.

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Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Şarkıcı Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!

Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Şarkıcı Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!

KÖTÜ YORUMLAR KIZDIRDI

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.

Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Şarkıcı Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!

Yapılan kötü yorumlar ünlü şarkıcıyı kızdırdı. Instagram hesabından açıklama yapan Gülşen şunları söyledi;

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