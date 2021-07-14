Giriş Tarihi: 14.07.2021 09:06Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 09:10
Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı sallamıştı... Gülşen'den eleştirilere tokat gibi yanıt!
Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, evliliğinden 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sahne alan ünlü şarkıcı, giydiği transparan pantolonu ile çok konuşulmuştu. Pantolonunun altına siyah iç çamaşırı giyen Gülşen, takipçilerinin eleştirilere maruz kalmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan 45 yaşındaki ünlü isimden eleştirilere tokat gibi yanıt geldi!