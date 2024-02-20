Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:15
Gülsim Ali İlhan’ın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı
Son olarak Gönül Dağı dizisinde boy gösteren Gülsim Ali İlhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle büyüleyen Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Gülsim Ali, ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın hemen ardından gündem olmayı başardı. Göçmen ailesiyle paylaştığı fotoğrafta annesiyle benzerliğini görenler 'Güzelliği genetikmiş' dedi. İşte Gönül Dağı'nın güzel yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...