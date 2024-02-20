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Haberler Galeri Gülsim Ali İlhan’ın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:15

Gülsim Ali İlhan’ın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Son olarak Gönül Dağı dizisinde boy gösteren Gülsim Ali İlhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle büyüleyen Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Gülsim Ali, ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın hemen ardından gündem olmayı başardı. Göçmen ailesiyle paylaştığı fotoğrafta annesiyle benzerliğini görenler 'Güzelliği genetikmiş' dedi. İşte Gönül Dağı'nın güzel yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Gülsim Ali İlhan’ın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Gülsim Ali İlhan’ın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Son olarak Gönül Dağı dizisinde boy gösteren Gülsim Ali İlhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

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Gülsim Ali İlhan’ın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Gülsim Ali sosyal medyanın merak edilen isimleri arasında.

Gülsim Ali İlhan’ın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Gülsim Ali İlhan'ı Instagram'da da ilgi ile takip ediliyor.

Gülsim Ali İlhan’ın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle büyüleyen Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

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