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Haberler Galeri Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!
Giriş Tarihi: 19.05.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 14:46

Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan paylaşımı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülümsemesi hala aynı" demeden edemiyor. Son dönemin adından en çok söz ettiren oyuncularından paylaşımı ile hayranlarını çocukluğuna götürdü. Tüm sevimliliği ile 19 Mayıs gösterisinden kareyi paylaşan Merve Dizdar ilgi odağı oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülümsemesi hala aynı" demeden edemiyor.

Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!

Son dönemin adından en çok söz ettiren oyuncularından paylaşımı ile hayranlarını çocukluğuna götürdü.

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Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!

Tüm sevimliliği ile gösterisinden kareyi paylaşan ilgi odağı oldu.

Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!

İşte 'ın çocuk fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ...

Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!
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