Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Ünlü oyuncudan 19 Mayıs paylaşımı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülümsemesi hala aynı" demeden edemiyor. Son dönemin adından en çok söz ettiren oyuncularından Merve Dizdar 19 Mayıs paylaşımı ile hayranlarını çocukluğuna götürdü. Tüm sevimliliği ile 19 Mayıs gösterisinden kareyi paylaşan Merve Dizdar ilgi odağı oldu. İşte Merve Dizdar'ın çocuk fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...