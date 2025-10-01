Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:58
Günde 5 saat ekran süresi 15 yıl ömrünüzü çalıyor!
New York sokakları, geçtiğimiz gün alışılmışın dışında bir protestoya sahne oldu. Akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamalarına karşı düzenlenen bu mitinge katılanlar, dikkat çekici pankartlarla dolaştı. "Günde 5 saat ekran süresi = 70 yaşına gelindiğinde 15 yıl ömür" gibi çarpıcı sloganlarla teknolojinin hayatımızdaki yerini sorgulayan protestocular, zaman zaman telefonları kırarak mesajlarını dramatik bir şekilde de vurguladı.