Günde 5 saat ekran süresi 15 yıl ömrünüzü çalıyor!

FERHAT GÖÇER'İ DİNLEYENLER...

"+50 yaş kadınlar dışında Ferhat Göçer dinleyen var mı cidden" paylaşımında bulunan bir kullanıcıya Ferhat Göçer'den şu cevap geldi:

"Geç dalganı... Ne olduğunu anlamadan yılların gidecek... Senin de saçına karlar yağacak...

Gassal senin de g....ne pamuk tıkacak..." Şairane bir cevap okurken sondaki benzetme biraz ağır olmuş ama Göçer haklı.

Göçer'i dinleyen +50 yaş kadınlar 20 yıl önce de onun şarkılarıyla hüzünleniyor, eğleniyor ya da dans ediyorlardı.

Laf çaktığını sanan genç de eminim 'Hav Hav' şarkısını seviyordur.

Aradaki seviye farkı çok büyük!

Bu fark, çocukluğunda 'Süper Baba', 'Perihan Abla', 'Bizimkiler' izleyenlerle, mafya dizileriyle büyüyenler arasında ise uçurum boyutunda!

Günümüz gençleri; şiddeti, kadın düşmanlığını, madde kullanımını vs. yücelten arabesk rap şarkılarıyla zehirleniyor.

Ferhat Göçer dinleyip 'suça sürüklenen çocuk' yoktur diye düşünüyorum!