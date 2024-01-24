Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
15:24
Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...
Aslı Enver ve kızı Elay'ın pozları sosyal medyanın en sevilenlerinden oluyor! Geçtiğimiz aylarda anne olan Aslı Enver'in hayranları oyuncunun kızı Elay ile paylaşımlarını iple çekiyor. Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan sonrasında birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile kısa sürede evlenmeye karar vermiş çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı. Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar geldi. "Sana annelik çok yakıştı" "En güzel anne" yorumları yağan Aslı Enver'in kızı Elay ile kareleri hayranlarının da dediği gibi gerçekten aile kurmaya olan inancı artırıyor... İşte Aslı Enver'in kızı Elay ile 'mis kokulu' pozları...