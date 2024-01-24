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Haberler Galeri Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 15:24

Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...

Aslı Enver ve kızı Elay'ın pozları sosyal medyanın en sevilenlerinden oluyor! Geçtiğimiz aylarda anne olan Aslı Enver'in hayranları oyuncunun kızı Elay ile paylaşımlarını iple çekiyor. Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan sonrasında birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile kısa sürede evlenmeye karar vermiş çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı. Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar geldi. "Sana annelik çok yakıştı" "En güzel anne" yorumları yağan Aslı Enver'in kızı Elay ile kareleri hayranlarının da dediği gibi gerçekten aile kurmaya olan inancı artırıyor... İşte Aslı Enver'in kızı Elay ile 'mis kokulu' pozları...

Güzel anne Aslı Enver’den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...

Aslı Enver'e annelik çok yakıştı! Güzel oyuncu Aslı Enver şu sıralar kızı Elay ile anne olmanın keyfini sürüyor... Aslı Enver ve kızı Elay'ın pozları sosyal medyanın en sevilenlerinden oluyor!

Güzel anne Aslı Enver’den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

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Güzel anne Aslı Enver’den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...

Çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı.

Güzel anne Aslı Enver’den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...

Geçtiğimiz aylarda anne olan Aslı Enver'in hayranları oyuncunun kızı Elay ile paylaşımlarını iple çekiyor.

Güzel anne Aslı Enver’den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...

Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar geldi.

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