Giriş Tarihi: 09.10.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2022
09:48
Güzel oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarında konservatuvara girmek isterken hocalardan aldığı yanıt karşısında şoke oldu! O dönem 86 kilo olan oyuncu, kendisine 'Bu kiloyla olmaz' denilince 4 haftada tam 17 kilo vererek azmin zaferini gösterdi. Açelya Akkoyun herkes gibi "Çocukluk hayalim oyunculuktu" cümlesini kuranlardan değil. "Diş hekimi olmayı istiyordum ama meğer içimde oyunculuk varmış" diyen Açelya Akkoyun'un sahnelerle tanışma hikayesi de çok ilginç.