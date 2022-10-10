Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

O DÖNEM 86 KİLOYDUM!

Mahallede büyüyen çocuklardan Akkoyun. Sokaklarda gezerken hep gözlem yapan oyuncu, bir gün Kadıköy'de gezerken bir flüt sesi duydu. "Burada ne var?" diye içeridekilere sordu. Konservatuvar olduğunu öğrenince "Peki ben ne yapabilirim?" diye düşünerek içeri girdi.