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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 10:05

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarında konservatuvara girmek isterken hocalardan aldığı yanıt karşısında şoke oldu! O dönem 86 kilo olan oyuncu, kendisine 'Bu kiloyla olmaz' denilince 4 haftada tam 17 kilo vererek azmin zaferini gösterdi. Açelya Akkoyun herkes gibi "Çocukluk hayalim oyunculuktu" cümlesini kuranlardan değil. "Diş hekimi olmayı istiyordum ama meğer içimde oyunculuk varmış" diyen Açelya Akkoyun'un sahnelerle tanışma hikayesi de çok ilginç.

MERVE YURTYAPAN
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

Açelya Akkoyun, ekranların en tatlı dilli, sempatik, samimi oyuncularından biri. Etrafındaki herkese pozitif enerji saçan, çalıştığı her projede kendisinden sevgiyle bahsedilen biri. Herkes gibi "Çocukluk hayalim oyunculuktu" cümlesini kuranlardan değil. "Diş hekimi olmayı istiyordum ama meğer içimde oyunculuk varmış" diyen Akkoyun'un sahnelerle tanışma hikayesi de çok ilginç.

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

Çok çalışkan bir öğrenciydi Açelya Akkoyun. Lisede sayısal bölüm okudu. Çok da ilgisi yokken okul zamanında tiyatro kulübüne girdi. "Hiçbir zaman oyuncu olma hayalim yoktu. Taklit yapamam. Zaten çok yetenekli görmem kendimi, sadece çalışkanımdır" diyen Akkoyun'un tiyatro macerası 16 yaşında başladı.

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Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

O DÖNEM 86 KİLOYDUM!
Mahallede büyüyen çocuklardan Akkoyun. Sokaklarda gezerken hep gözlem yapan oyuncu, bir gün Kadıköy'de gezerken bir flüt sesi duydu. "Burada ne var?" diye içeridekilere sordu. Konservatuvar olduğunu öğrenince "Peki ben ne yapabilirim?" diye düşünerek içeri girdi.

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

Aslında ellerine bakıp onun kontrbas çalmasını söylediler ama o tiyatro bölümüne doğru yürüdü. Ancak Akkoyun, hem hayal kırıklığı yaşayıp hem de hayatına yeni bir yön verecek bir konuşma yaşadı.

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo verdi!

Ünlü oyuncu, orada yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tiyatro bölümüne girdim. Sahnede Celal Kadri Kınoğlu vardı. 'Ne arıyorsun kızım burada?' dedi. "Ben oyuncu olmak istiyorum.

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