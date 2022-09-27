Giriş Tarihi: 27.09.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 09:00

Güzel oyuncu Amine Gülşe ikinci kez anne oldu! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin minik kızları Ela bebeğin ilk fotoğrafı...

Son dakika müjdeli haber! Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuştu. Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift bugün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağdı. İşte Ela bebek...