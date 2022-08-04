Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
12:16
Güzel oyuncu Burcu Kara'dan müjdeli haber!
Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, yine etkili performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında televizyoncu Fırat Doğu Parlak ile evlenen Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncudan müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...