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Haberler Galeri Güzel oyuncu Burcu Kara'dan müjdeli haber!
Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:16

Güzel oyuncu Burcu Kara'dan müjdeli haber!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, yine etkili performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında televizyoncu Fırat Doğu Parlak ile evlenen Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncudan müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Burcu Kara’dan müjdeli haber!

Güzel oyuncu Burcu Kara Özcan Deniz ile rol aldığı Haziran Gecesi dizisinde Duygu karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ünlü isim son olarak da atv ekranlarına damga vuran Hakim dizisinde boy göstermişti.

Güzel oyuncu Burcu Kara’dan müjdeli haber!

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Kara, özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor.

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Güzel oyuncu Burcu Kara’dan müjdeli haber!

Burcu Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Buğra Gülsoy'la olan evlilliğini sonlandırdı.

Güzel oyuncu Burcu Kara’dan müjdeli haber!

Burcu Kara ardından 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci evliliğini yaptı.

Güzel oyuncu Burcu Kara’dan müjdeli haber!

Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Fırat Doğu Parlak mutlu ilişkilerini Ali Çınar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.

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