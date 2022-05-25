Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! ’Sıfır makyaj’ pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:58

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen haftalarda sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Şimdilerde düğün hazırlıklarıyla uğraşan Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken, 15 milyon takipçi kitlesi bulunan Özdemir; son paylaşımıyla yine ses getirdi. Sık sık makyajsız halini gözler önüne seren güzel oyuncu, doğal hallerine bir yenisini ekledi. İşte Demet Özdemir'in sıfır makyaj o paylaşımı...