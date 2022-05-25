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Haberler Galeri Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! 'Sıfır makyaj' pozlarıyla cesaretini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:58

Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! 'Sıfır makyaj' pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen haftalarda sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Şimdilerde düğün hazırlıklarıyla uğraşan Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken, 15 milyon takipçi kitlesi bulunan Özdemir; son paylaşımıyla yine ses getirdi. Sık sık makyajsız halini gözler önüne seren güzel oyuncu, doğal hallerine bir yenisini ekledi. İşte Demet Özdemir'in sıfır makyaj o paylaşımı...

Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! ’Sıfır makyaj’ pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde rol aldığım projeler ve özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündemiden düşmüyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! ’Sıfır makyaj’ pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Özdemir, şimdilerde evlilik hazırlıklarına devam ediyor.

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Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! ’Sıfır makyaj’ pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Instagram'da 15 milyon kişinin takip ettiği oyuncu, sosyal medyada da sık sık paylaşım yapıyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! ’Sıfır makyaj’ pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Paylaşımlarına ara vermeyen Özdemir, son pozlarıyla yine gündem olmayı başardı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir yeşilliklere sere serpe uzandı! ’Sıfır makyaj’ pozlarıyla cesaretini konuşturdu!

Sık sık sıfır makyaj hallerini paylaşan Demet Özdemir, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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