Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

Uzun süredir ekranlarda boy göstermese de her paylaşımıyla olay yaratıyor, gündeme oturuyor... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.