HaberlerGaleriGüzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 31.03.2021 16:50Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 16:59
Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!
Uzun süredir ekranlarda boy göstermese de her paylaşımıyla olay yaratıyor, gündeme oturuyor... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği dillere destan olan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın doğumundan sonra setlere ara verdi. Ekranlardan uzak kalsa da Instagram'dan 11,5 milyonluk takipçi kitlesine sık sık yeni kareleriyle hitap eden Evcen, son yayınladığı kareyle yine adından söz ettirdi. Fahriye Evcen, kırmızı ruju ile yaptığı son paylaşımdaki değişimiyle ise şaşırttı. Takipçileri ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanırken, Evcen'in paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeniye ulaştı.