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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 31.03.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 16:59

Güzel oyuncu kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

Uzun süredir ekranlarda boy göstermese de her paylaşımıyla olay yaratıyor, gündeme oturuyor... Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in kendisi gibi oyuncu olan eşi , son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği dillere destan olan , oğlu Karan'ın doğumundan sonra setlere ara verdi. Ekranlardan uzak kalsa da 'dan 11,5 milyonluk takipçi kitlesine sık sık yeni kareleriyle hitap eden Evcen, son yayınladığı kareyle yine adından söz ettirdi. , kırmızı ruju ile yaptığı son paylaşımdaki değişimiyle ise şaşırttı. Takipçileri ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanırken, Evcen'in paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeniye ulaştı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

Uzun süredir ekranlarda boy göstermese de her paylaşımıyla olay yaratıyor, gündeme oturuyor... Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in kendisi gibi oyuncu olan eşi , son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

Güzelliği dillere destan olan , oğlu Karan'ın doğumundan sonra setlere ara verdi.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

Ekranlardan uzak kalsa da 'dan 11,5 milyonluk takipçi kitlesine sık sık yeni kareleriyle hitap eden Evcen, son yayınladığı kareyle yine adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

, 11,5 milyonluk hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Kırmızı ruju ile dikkat çeken oyuncu, bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıktı geçti! Fahriye Evcen öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı!

Evcen'ın paylaştığı bu fotoğraftaki değişimi şaşırttı. Takipçileri, ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

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