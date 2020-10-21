Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan kameraları sevdi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 da anne olmuştu. Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti. Şimdilerde reklam projesi ile ekranlarda boy gösteren Fahriye Evcen hayranlarıyla sosyal medyadan da buluşmayı ihmal etmedi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile olan paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Fahriye Evcen önceki akşam oğlu Karan ile gezmelerdeydi. Oğlu Karan Özçivit ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Kameralara daha şimdiden alışan Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'in sevimli halleri ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 21.10.2020
11:17
Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
11:19
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