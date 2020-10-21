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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

Güzel oyuncu oğlu Karan ile gezmelerde! 'ın yıldızı ile Fahriye Evcen'in oğulları kameraları sevdi...

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile 'in oğulları Karan kameraları sevdi. 'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 da anne olmuştu. 'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti. Şimdilerde reklam projesi ile ekranlarda boy gösteren Fahriye Evcen hayranlarıyla sosyal medyadan da buluşmayı ihmal etmedi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile olan paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Fahriye Evcen önceki akşam oğlu Karan ile gezmelerdeydi. Oğlu ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Kameralara daha şimdiden alışan Özçivit'in sevimli halleri ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 11:19
Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile 'in oğulları Karan kameraları sevdi. 'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 da anne olmuştu.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

Şimdilerde reklam projesi ile ekranlarda boy gösteren hayranlarıyla sosyal medyadan da buluşmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

Sık sık paylaşımlarda bulunan 'in özellikle oğlu Karan ve eşi ile olan paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

önceki akşam oğlu Karan ile gezmelerdeydi. Oğlu ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

oğlunu kucağında taşıyıp, aracında bebek koltuğuna oturturken, soruları cevapladı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile gezmelerde! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit kameraları sevdi...

Evcen, "Her şey yolunda gidiyor. Biraz Karan'la vakit geçirdim. Boş günümdü" dedi.

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