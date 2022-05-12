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Haberler Galeri Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:09

Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı. Meryem Uzerli gönülleri fethetti. Güzey oyuncunun bu kararı 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.

Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.

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Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

Takvim'in haberine göre; Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran güzel oyuncu, 2020 yılında doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' isimli bir kafe açmıştı.

Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.

Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı.

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