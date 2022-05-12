Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:09

Güzel oyuncu gönülleri fethetti! Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu! Sosyal medyada gündem oldu ‘Alkışlık hareket’

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı. Meryem Uzerli gönülleri fethetti. Güzey oyuncunun bu kararı 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.