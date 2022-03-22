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Haberler Galeri Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...' Sosyal medyada trend oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:51

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...' Sosyal medyada trend oldu

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti. Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelenmişti. İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı iddia edilmişti. Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Gülsim Ali, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! ’Beni makyajsız çekmek için uğraşan...’ Sosyal medyada trend oldu

Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Gülsim Ali, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! ’Beni makyajsız çekmek için uğraşan...’ Sosyal medyada trend oldu

Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

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Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! ’Beni makyajsız çekmek için uğraşan...’ Sosyal medyada trend oldu

Makyajsız poz veren Gülsim Ali, paylaşımına ''Beni aylardır makyajsız çekmek için uğraşan Yiğit Çeliker sonunda başardı'' notunu düştü.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! ’Beni makyajsız çekmek için uğraşan...’ Sosyal medyada trend oldu

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali, 2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! ’Beni makyajsız çekmek için uğraşan...’ Sosyal medyada trend oldu

Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Hanım Köylü gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gülsim Ali, 2020 yılından beri yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

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