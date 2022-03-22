Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:51

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’dan dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...' Sosyal medyada trend oldu

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti. Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelenmişti. İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı iddia edilmişti. Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Gülsim Ali, duru güzelliğiyle dikkat çekti.