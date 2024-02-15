Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
15:39
Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”
Taş Makas Kağıt dizisindeki 'Savcı Süreyya' ile ekranlara dönmek için gün sayan Hande Ataizi, tüm dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda güzel oyuncu, 5 yıldır aşk yaşadığı ilişkisi hakkında da itiraflarda bulundu. Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi 50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...