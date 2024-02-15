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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:39

Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Taş Makas Kağıt dizisindeki 'Savcı Süreyya' ile ekranlara dönmek için gün sayan Hande Ataizi, tüm dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda güzel oyuncu, 5 yıldır aşk yaşadığı ilişkisi hakkında da itiraflarda bulundu. Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi 50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...

Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, şunları söyledi: Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, 'Hâlâ dostuz' diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım.

Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile bugün yeni bir paylaşım yapmıştı. İşte Hande Ataizi'nin gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Leon'un son hali!

Oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Doktordan çıktık, önemli bir şey yok. Doktorumuz Leon'un çok fazla abur cubur yememesi gerektiğini söyledi. Leon da haklı olarak 'Almayın ben de yemeyeyim' diyerek tepki gösterdi" diye konuşmuştu.

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Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Kendisinin abur cubur yemeyi çok sevdiğini söyleyen Ataizi, "Leon ve ben pizza ile şekeri çok seviyoruz.

Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Artık kesmemiz lazım, Bodrum sezonu geliyor çünkü" demişti.

Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Ataizi'nin oğlu Leon, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap vermişti.

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