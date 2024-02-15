Güzel oyuncu Hande Ataizi’nin oğlu Leon kocaman oldu! “Babasının kopyası”

Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile bugün yeni bir paylaşım yapmıştı. İşte Hande Ataizi'nin gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Leon'un son hali!

Oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Doktordan çıktık, önemli bir şey yok. Doktorumuz Leon'un çok fazla abur cubur yememesi gerektiğini söyledi. Leon da haklı olarak 'Almayın ben de yemeyeyim' diyerek tepki gösterdi" diye konuşmuştu.